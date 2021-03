Lecce, focolaio Covid in Oncologia al «Fazzi»: 12 contagiati, si teme variante inglese

Un focolaio di contagi da Covid-19 è stato individuato nel reparto di Oncologia medica dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Lo conferma l’Asl. Si tratta di 12 pazienti che erano negativi al momento dell’ingresso in ospedale, e una diffusione del contagio così rapida fa temere si tratti della variante inglese del virus.

I 12 pazienti oncologici positivi verranno ora trasferiti in camere singole nel vicino Dea, il Dipartimento emergenza e accettazione dove c'è tutto il necessario per assistere pazienti Covid. Qui, infatti, saranno assistiti da una equipe di specialisti sia per la patologia oncologica sia per il Coronavirus. Questa equipe dedicata sarà attiva per 15 giorni e non tornerà a operare subito nel reparto Oncologico. Una volta finita l’assistenza ai pazienti positivi, questi operatori - tutti vaccinati - avranno alcuni giorni di riposo e verranno sottoposti a tampone.

I pazienti oncologici non positivi verranno trasferiti in Medicina d’urgenza al piano terra del Dea dove avranno il supporto di medici specialisti. Sarà condotto un monitoraggio di tutti i pazienti del reparto in cui è stato riscontrato il focolaio, coinvolgendo anche il reparto di Oncoematologia pediatrica. Una volta trasferiti i pazienti, gli ambienti saranno svuotati e sanificati. (