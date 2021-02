Lecce, ex Liceo Musicale Tito Schipa, la nota: «Appurare proprietà attuale dell’immobile e destinazione d'uso»

«In relazione alle ultime notizie riguardanti l'ex Liceo Musicale "Tito Schipa" di Lecce - fanno sapere in una nota l'erede Tito Schipa Jr. e il Presidente dell'Associazione Mito Tito Schipa - Aps , prof. Giovanni Della Ducata - avendo presentato alla Provincia di Lecce, Regione Puglia e Comune di Lecce (luogo in cui risiede l'edificio) un progetto su una maggiore valorizzazione di Tito Schipa e del suo territorio natale, invitiamo i suddetti Enti ad appurare la proprietà attuale dell’immobile, la destinazione d'uso, per chiarirne la futura possibile gestione nel contesto del progetto stesso». La nota è stata diffusa da Tito Schipa Jr. e dal presidente dell'Associazione Mito Tito Schipa - Aps , prof. Giovanni Della Ducata.