Lecce, festeggiano compleanno in 23 dentro casa nonostante il Covid: tutti multati

LECCE - Sono stati sanzionati 23 giovani leccesi sorpresi dagli agenti della Questura di Lecce mentre partecipavano ad una festa di compleanno di uno di loro in casa.

Il controllo è scattato in seguito a numerose telefonate arrivate al numero di pronto intervento della Questura nelle quali veniva segnalata in un’abitazione del Quartiere Stadio la presenza di un nutrito numero di giovani che facevano baldoria, con musica ad alto volume, violando le restrizioni anti covid.

Quando i poliziotti hanno suonato alla porta, ad aprire è stato lo stesso proprietario di casa, che aveva organizzato la festa per il suo 30esimo compleanno. I 23 giovani che erano nella casa erano tutti senza mascherina.

Ultimati tutti gli accertamenti, gli agenti hanno effettuato un’ulteriore verifica per accertarsi che in casa non ci fosse nessun altro, sorprendendo, però, nascosto in un armadio, un trentenne, peraltro risultato essere pluripregiudicato e affidato in prova ai servizi sociali.