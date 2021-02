Lecce, il Papa chiama la mamma di Eleonora, uccisa col fidanzato. Lei: «Non perdonerò mai il killer»

Papa Francesco chiama la mamma di Eleonora Manta, la 30enne originaria di Seclì uccisa a coltellate insieme con il fidanzato Daniele De Santis lo scorso 21 settembre.

Sua Santità ha risposto così alla lettera che la professoressa Rossana Carpentieri gli ha scritto il 22 gennaio scorso. Una richiesta di conforto, da parte di una madre straziata dal dolore. «Abbiamo parlato per sette minuti - rivela la professoressa in esclusiva alla «Gazzetta» - erano le 16.45. L’ha fatto un pomeriggio qualsiasi di un giorno qualsiasi, non me lo aspettavo. Sua Santità è stato molto sereno, ha detto che mi è vicino. Ha ripetuto più volte: quanto è brutto quello che è successo... Mi ha ringraziato per la lettera, mi ha detto che da oggi in poi Eleonora e Daniele saranno nelle sue preghiere».



Professoressa, lei ha scritto al Papa ed al Presidente Mattarella: come mai questa decisione?

«Ho pensato al Papa, solo lui poteva darmi una parola di consolazione: il dolore mi sta togliendo la forza di vivere. Il Presidente Mattarella è una persona sensibile, spero che ci possa essere un riconoscimento civile. Dalle indagini è emerso che Eleonora ha avuto tanto coraggio, ha cercato di difendere sé stessa e Daniele a mani nude».

Di seguito il testo delle lettere della mamma della giovane Eleonora