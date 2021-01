Lecce, donna morì cadendo dalle scale mentre lavorava: 6 indagati

LECCE - Sono sei i nomi iscritti sul registro degli indagati per la morte di Giorgia Sergio, la 28enne di Martignano dipendente di una ditta di pulizie deceduta domenica 17 gennaio in seguito alle conseguenze di una caduta. Si tratta di un atto dovuto da parte del pubblico ministero Alberto Santacatterina, che ha iscritto sul registro degli indagati il nome del datore di lavoro della ragazza ( il titolare della ditta di pulizie) e di sei medici, rispettivamente in servizio negli ospedali di Lecce e Scorrano.

«Dicano i consulenti tecnici - si legge nelle carte della Procura - consultati gli atti di causa e compiuti i necessari accertamenti necroscopici, le cause della morte. Valutino le condotte diagnostico terapeutiche messe in atto dai medici che hanno avuto in cura la signora Sergio e dicano se esse siano state rispettose delle regulae artis ovvero se siano ravvisabili profili di censura tecnica che abbiano avuto ruolo causale o concausale nel determinismo del decesso. In quest’ultimo caso dicano se la condotta alternativa corretta avrebbe evitato o ritardato il decesso».

L’episodio risale al 13 gennaio.

Giorgia stava facendo le pulizie in un bar del centro di Calimera ed era salita in cima ad una scala. Improvvisamente la 28enne è caduta dalla scala composta soltanto di pochi gradini, urtando con violenza su un tavolino di metallo sistemato sotto di lei. L’impatto pare le avesse provocato una grave emorragia interna. Immediato l’intervento dei colleghi e dei soccorritori del 118. La donna è stata prontamente trasportata in ambulanza all’ospedale di Scorrano, dove i medici hanno subito provveduto ad effettuare trasfusioni, prima di trasferirla nel nosocomio di Lecce, dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione. Dopo aver trascorso alcuni giorni tra la vita e la morte, sembrava che il quadro clinico fosse migliorato: poi il peggioramento inaspettato e il decesso.

Giorgia lascia un marito e due figli piccoli. Ieri è stata effettuata l’autopsia, che consentirà di stabilire con maggior precisione le cause della morte. I familiari, assistiti dall’avvocato Francesco Zacheo, vogliono fare chiarezza sulle circostanze che hanno causato la morte della giovane.