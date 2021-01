Taviano, il sindaco anti-assembramenti accompagna i vigili a fare le multe

Il sindaco accompagna i vigili urbani a fare le multe in paese. Linea dura del primo cittadino di Taviano, Giuseppe Tanisi, contro gli assembramenti. Nei giorni scorsi è stata firmata un’ordinanza di divieto di stazionamento in tutte le aree del territorio comunale, a partire da piazza San Martino e corso Vittorio Emanuele II, da largo Convento sino all’intersezione con via Immacolata, ma anche su viale Barberini, dove è più frequente la presenza di persone vista la vicinanza al Parco Ricchiello (in cui è consentito l’accesso solo per attività motorie). Nell’ordinanza, inoltre, si raccomanda alla cittadinanza il massimo rispetto delle norme e delle misure igienico-sanitarie.

Allo scopo di far rispettare l’ordinanza, in città sono stati intensificati i controlli da parte della polizia municipale e della stazione dei carabinieri. Sabato scorso, in serata, il sindaco stesso ha accompagnato i vigili nel giro di perlustrazione. Una trentina di cittadini sono già stati multati.

«Ho voluto verificare personalmente - spiega Tanisi - che non ci fossero stazionamenti per le strade e nel parco. Useremo il massimo rigore nei controlli, nella consapevolezza che solo il pedissequo e scrupoloso rispetto delle regole potrà consentirci un contenimento dei contagi anche nella nostra Taviano, che ultimamente, oltre ad un considerevole numero di positivi, ha dovuto registrare, ahimè, qualche decesso. Una linea dura che abbiamo deciso di adottare per il bene di tutti e della quale, oltre ai risultati delle prime ammende, speriamo di poter verificare gli effetti anche sulla salute dei nostri concittadini».