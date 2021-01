Specchia, la sua casa è vecchia e dissestata: l'intero paese gliela rimette a posto

Una gara di solidarietà per rimettere a posto la casa di un concittadino che «torna alla vita». Da più di due mesi sono in tanti a lavorare con un unico obiettivo: sistemare l’abitazione di proprietà di chi tornerà a Specchia a fine mese, dopo un lungo percorso riabilitativo in una comunità. C’è chi si è reinventato falegname o muratore, elettricista o imbianchino, mettendo a disposizione il proprio tempo libero, altri hanno messo mano al portafogli e donato quanto potevano, altri ancora hanno regalato il materiale occorrente.

I lavori procedono a ritmo continuo, in questi giorni verrà montata anche una cucina componibile, anch’essa donata, perché tutto sia pronto al momento giusto. A capo di questa straordinaria esperienza c’è Alvaro Lucatelli, barista e dj tra i più noti della zona. «Tutto è nato per caso - ricorda il barman dal cuore d’oro - quando ho incontrato questo ragazzo. Era a Specchia per risolvere qualche pratica e mi ha confidato di essere preoccupato perché di lì a pochi mesi sarebbe rientrato in paese ma la casa di famiglia era in pessime condizioni. L’idea di aiutarlo si è accesa subito - continua Lucatelli - perché nonostante le difficoltà e i drammi vissuti, questo amico, oggi solo al mondo, è una persona buona». Alvaro si mette in moto e coinvolge altri amici, l’appartamento in pieno centro cittadino è abbandonato, ma questo non frena l’onda di solidarietà: «Abbiamo coinvolto il parroco don Antonio Riva, che ci ha aiutati in maniera importante , e il nostro caro don Antonio Coluccia (il sacerdote antimafia originario di Specchia) il quale ha chiesto alla comunità di prolungare l’ospitalità del nostro concittadino fino a quando non si fossero conclusi i lavori». Il passa parola diviene roboante e tutti cercano di dare un mano: «Ciascuno ha fatto quello che sapeva fare, l’impianto elettrico ad esempio è stato messo a nuovo da tre “elettricisti” diversi e i lavori sono andati avanti di buona lena. È successo spesso – rimarca il barista specchiese – che più di qualcuno rinunciasse a stare del tempo in famiglia per potere dare realtà a questo sogno».

Settimana dopo settimana, gli interventi hanno dato un volto nuovo alla casa, mentre sono state riviste le utenze e risolte le morosità presenti: «Un grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato, nei giorni scorsi hanno donato una lavatrice, un condizionatore e un serbatoio per l’acqua. Sarà un gran festa il giorno del ritorno del nostro concittadino. Ora ci stiamo muovendo affinché qualcuno gli possa dare un lavoro. La “rinascita” sarebbe completa se qualcuno accogliesse la nostra richiesta e, come in un film scrivesse la parola fine nel più bello dei modi»