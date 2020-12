Caos a San Silvestro, si rompe tubatura: gran parte di Lecce senza acqua

LECCE - Fine d’anno con un disagio in più a Lecce, dove in molte zone del centro manca l’acqua dal primo pomeriggio per la rottura improvvisa di una conduttura della rete idrica. Acquedotto Pugliese ha comunicato che «sarà necessario intervenire fino alla tarda serata. Il ripristino è previsto nella nottata». I disagi sono avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo, che a Lecce sono molti, soprattutto nel centro storico. Acquedotto Pugliese raccomanda di razionalizzare i consumi, evitando usi non prioritari dell’acqua durante l’interruzione del servizio.