Fidanzati uccisi a Lecce, disposto giudizio immediato per il killer 21enne De Marco

Antonio De Marco, lo studente 21enne di Infermeria accusato del duplice omicidio dei fidanzati di Lecce, Daniele De Santis ed Eleonora Manta, andrà a processo il 18 febbraio davanti alla Corte d'Assise. È stato infatti disposto il giudizio immediato. Il gip ha rigettato la richiesta di incidente probatorio della difesa in cui si chiedeva la perizia psichiatrica. Il giudice ha ritenuto inammissibile la richiesta di incidente probatorio in quanto dopo l'esercizio dell'azione penale è ammesso solo per le prove non rinviabili, fra le quali non rientra rientra la perizia richiesta dai difensori.