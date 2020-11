Surbo, reddito da povero ma con Porsche e locali: sequestrati beni a pregiudicato

Questa mattina i militari del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza del Comando Provinciale di Lecce, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo salentino, stanno dando esecuzione

ad un provvedimento di sequestro di prevenzione nei confronti di una persona appartenente ad una famiglia mafiosa egemone in alcuni comuni salentini.

I controlli si sono concentrati su un gruppo familiare di Surbo (Le), per verificare se gli investimenti ed il tenore di vita, compresa la gestione di un bar, di un circolo ricreativo, nonché le autovetture (tra cui una fiammante Porsche Macan),

l’abitazione ed i conti correnti personali, fossero coerenti con il reddito mensile di poche centinaia di euro dichiarato.

All’esito dell’attività dei finanzieri è stata applicata la misura della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza e il sequestro finalizzato alla confisca di tutti i beni mobili ed immobili il cui valore non ha trovato giustificazione nei redditi dichiarati dall'uomo e dai familiari conviventi. Il coinvolto era già stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per associazione a delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti, e recentemente denunciato. Sequestrata anche un'abitazione a Surbo.