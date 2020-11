Taurisano, emergenza Covid: attivata postazione «Drive-through» dell'Esercito

TAURISANO - Hanno preso il via le operazioni al «Drive-through» difesa di Taurisano: l'Esercito è lavoro dalle prime ore di questa mattina, di concerto con il dipartimento di prevenzione della Asl, per l'esecuzione di test rapidi per il Covid-19.

La tecnostruttura si trova in piazza Unità d’Italia, nell’area mercatale ed è rimasta aperta dalle 8 alle 13. Lo sarà nella stessa fascia oraria, ogni giorno, dal lunedì al sabato. Nella giornata odierna erano previsti 240 test. E’ stata la Protezione civile a fornire la strumentazione. A quanto si è appreso Esercito, Marina e Protezione civile sono pronti ad attivare 13 postazioni in Puglia. Le prime due sono proprio quelle di Taurisano e Conversano.