Fidanzati uccisi a Lecce, psichiatri forensi incontrano il killer

LECCE - E’ iniziato nel pomeriggio, nella casa circondariale di Lecce, il primo dei quattro incontri degli psichiatri forensi Pasquale Carabellese ed Elio Serra con Antonio De Marco, l’omicida reo confesso dell’arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, accoltellati lo scorso 21 settembre dal 21enne di Casarano nell’appartamento in cui la coppia aveva deciso di convivere.

I due consulenti individuati dalla difesa dello studente 21enne si sono intrattenuti in carcere un paio d’ore per il primo degli incontri autorizzati dal gip di Lecce, definito una semplice «chiacchierata conoscitiva».

I prossimi incontri si terranno nei giorni 5, 11 e 18 novembre. Serviranno a stabilire la capacità del giovane di intendere e volere quando uccise i due fidanzati nella casa di via Montello dove quello stesso giorno erano andati a convivere, e dove per mesi aveva vissuto anche l’assassino.

Dall’esito finale dei quattro incontri, i due legali di De Marco, gli avvocati Andrea Starace e Giovanni Bellisario, stabiliranno se avanzare o meno al gip la richiesta di una perizia psichiatrica nell’ambito dell’incidente probatorio.