Fidanzati uccisi a Lecce, in forse i funerali in piazza a Seclì

Sono ancora incerti data e luogo dei funerali del giovane arbitro salentino, Daniele De Santis, e della sua fidanzata Eleonora Manta, uccisi lunedì sera a Lecce nel palazzo in cui erano appena andati a vivere insieme. La volontà espressa dai familiari delle due vittime è quella di celebrare un unico rito funebre per l’ultimo addio alla coppia.

Il luogo potrebbe essere la piazza di Seclì (Lecce), il piccolo comune di cui era originaria Eleonora Manta e dove risiede ancora la madre straziata dal dolore per la morte dell’unica figlia. Ma l’idea di celebrarli all’aperto sta incontrando degli ostacoli legati all’emergenza Covid. La piazza del paese sarebbe troppo piccola per ospitare in sicurezza tutte le persone in arrivo, tra amici, colleghi di lavoro e familiari.

Intanto nella camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce è ripresa l'autopsia sulle due salme. L’esame autoptico è affidato al medico legale Roberto Vaglio e potrebbe concludersi nella giornata di domani