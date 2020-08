Gallipoli, al porto arriva barca con 80 migranti, scortata da GdF e Capitaneria

Un’imbarcazione a vela con a bordo circa 80 migranti si sta dirigendo verso il porto di Gallipoli scortata da mezzi della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Il natante è stato intercettato da un mezzo aereo della Guardia di Finanza nel pomeriggio, in navigazione a 30 miglia a sud ovest di Santa Maria di Leuca. A dare l’allarme erano stati gli stessi migranti a bordo con una chiamata al 112. A bordo non ci sarebbero emergenze. Una volta giunti in porto scatteranno i controlli anti Covid.