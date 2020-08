Meloni a Lecce a sostegno di Fitto: «Vedo vittoria in Puglia, poi cacceremo Conte»

LECCE - «Cosa mi aspetto? La vittoria, mi aspetto di poter dare alla Puglia una speranza di rinascita dopo i fallimenti della sinistra, e con la Puglia riuscire a dare anche una speranza di rinascita all’Italia. Perchè oltre a Michele Emiliano c'è un altro pugliese che si può mandare a casa con le elezioni del 20 e 21 settembre, e si chiama Giuseppe Conte. Che che se ne dica la Puglia è oggi la regione più simbolica in queste regionali, quindi mi aspetto una vittoria di Raffaele Fitto, il ritorno della competenza e della passione per questa terra e mi aspetto un grande risultato per Fratelli d’Italia». Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a Lecce per la candidatura di Raffaele Fitto.

«Quello che ho sentito dire a Emiliano ieri, che siccome ci aspettiamo una seconda ondata di Covid adesso bisogna fare nel pieno della campagna elettorale le assunzioni nella sanità, lo considero vergognoso. E mi chiedo se ci sia qualcuno in Italia che si pone il problema di gente che fa la campagna elettorale pensando di poter comprare il consenso. Perciò abbiamo da un lato il presidente del Consiglio Conte che dice ai cittadini che sulla base di come andranno a votare verranno spesi i soldi del Recovey Fund, dall’altra il presidente uscente della Regione Puglia che dopo non aver fatto assolutamente nulla, oggi annuncia di voler fare le assunzioni nella sanità perché bisogna fermare la seconda ondata di Covid».

«La mancata alleanza tra Pd e M5S non credo che alla fine inciderà: anche se fossero andati insieme non sarebbe cambiato molto, la gente sa chi sono: la gente sa sia chi è Michele Emiliano sia chi è Giuseppe Conte e vuole mandarli a casa. Questo diranno le elezioni» regionali in Puglia, ha sottolineato la leader di Fdi Giorgia Meloni a margine di un’iniziativa elettorale per la candidatura di Fitto in Puglia.