Notte della Taranta, sarà Sharon Eyal la coreografa per le danze del Concertone

MELPIGNANO - Sarà Sharon Eyal a curare le coreografie dei ballerini de La Notte della Taranta il 22 agosto nel corso del Concertone di Melpignano, registrato a porte chiuse per l’emergenza Covid-19 e trasmesso su Rai2 il 28 agosto alle 22.50. Nata a Gerusalemme, la coreografa dell’edizione 2020 ha ballato con la Batsheva Dance Company tra il 1990 e il 2008 e ha iniziato a realizzare coreografie nell’ambito del progetto Batsheva Dancers Create. Sharon Eyal vanta diverse e importanti collaborazioni anche in ambiti differenti da quello della danza, tra cui quella con la griffe Dior. Proprio per la collezione 2021 il direttore creativo di Dior, Maria Grazia Chiuri, ha scelto piazza del Duomo a Lecce per uno show andato in scena lo scorso 22 luglio. E’ lì che è nata la collaborazione con la Fondazione La Notte della Taranta e con Paolo Buonvino, maestro concertatore dell’edizione 2020. Sul palco anche il ballerino Darren Devaney che si esibirà nel suggestivo scenario naturale dell’ex Convento degli Agostiniani.