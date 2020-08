Lecce, zuffa tra extracomunitari: 28enne perde quattro denti

LECCE - Un senegalese di 28 anni è finito in ospedale a seguito di un’aggressione compiuta all’alba di oggi in viale dell’Università a Lecce. Il giovane ha riferito ai poliziotti di essere stato picchiato con calci e pugni, per motivi sconosciuti, da un gruppo di extracomunitari. Grazie alle indicazione fornite dalla stessa vittima e da un testimone, la Polizia ha identificato uno dei presunti responsabili. Si tratta di un 21enne pakistano, nei riguardi del quale è scattata la denuncia. La vittima, che nell’aggressione ha perso quattro denti, è stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale «Vito Fazzi» e poi dimessa con una prognosi di sei giorni.