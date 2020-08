Melendugno, ha un crampo mentre fa il bagno, rischia di annegare: salvato dal bagnino

LECCE - Incidente in mattinata nella marina di Torre Specchia, fra Vernole e Melendugno, nel tratto di spiaggia libera di fronte al residence Solaris, per un uomo visto all’improvviso in serie difficoltà mentre stava facendo il bagno lontano dalla riva. Il 60enne di Mesagne è stato colto da un crampo a una gamba, in particolare al polpaccio destro, e questo ha comportato il serio rischio di non riuscire più a rientrare e, anzi, di andare a fondo.

Erano circa le 8,45 del mattino quando alla centrale operativa del 118 sono giunte più telefonate per richiedere un intervento, dato che si temeva un annegamento. Dalla vicina San Foca è partita anche una delle idromoto del 118 mare della guardia costiera ausiliaria, ma, all’arrivo, questo 60enne in vacanza, era già stato recuperato dal bagnino del lido Solaris, che fa capo al residence.



Poco dopo, partita con codice rosso, è sopraggiunta anche un’ambulanza dalla postazione di San Cataldo, marina di Lecce. L’uomo è stato visitato e, a parte lo spavento per la disavventura, era in discrete condizioni di salute, al punto che ha anche rifiuto il trasporto presso il pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per eventuali approfondimenti.