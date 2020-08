Rischio assembramenti al «Maestrale» di Otranto: Prefettura chiude il locale per un mese

La Prefettura di Lecce ha disposto la sospensione dell’attività con chiusura per 30 giorno del chiosco-bar Maestrale sul lungomare degli Eroi a Otranto. Il provvedimento è stato notificato dagli agenti del locale commissariato. Il chiosco era stato sottoposto a controlli anti-Covid il 19 luglio e gli agenti di polizia avevano trovato un gigantesco assembramento in tutta l’area del bar e, senza soluzione di continuità, su tutta l’area del molo Santi Martiri dove si trova la struttura commerciale. Dopo la contestazione, l’esercizio pubblico era stato chiuso provvisoriamente per 5 giorni, che saranno sottratti dalla sanzione poi emanata definitivamente dalla Prefettura di Lecce.