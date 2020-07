Accoltellato in lite nel Salento, un arresto e una denuncia

LECCE - Un uomo di Carmiano (Lecce), Massimiliano Rizzello, 37 anni, è stato arrestato dai Carabinieri per concorso in lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi, accusato di essere l’autore materiale dell’accoltellamento di un 61enne di Villa Convento ieri sera nella zona del mercato di Carmiano. La vittima, colpita da tre coltellate, è stata trovata sanguinante per terra davanti alla stazione dei Carabinieri, da alcuni passanti che hanno dato l’allarme. Trasportato in ospedale, il 61enne è stato ricoverato in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Denunciato il presunto complice, un uomo di 59 anni, anche lui di Carmiano. L’accoltellamento sarebbe avvenuto al termine di un litigio.