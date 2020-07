Galatone, colpi di pistola contro auto zia pregiudicato: indaga la polizia

Un attentato intimidatorio è stato compiuto la scorsa notte a Galatone (Le), dove in via Gobetti due persone in sella ad un motociclo e con i volti coperti da passamontagna hanno sparato colpi d’arma da fuoco contro l'autovettura di proprietà di una donna del posto di 45 anni. Si tratta della zia di Dario Potenza 21 anni, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari presso l’abitazione della donna. Il giovane lo scorso giugno è stato arrestato perché trovato in possesso di gr 200 di cocaina, e lo scorso dicembre era stato vittima di un tentativo di omicidio: i tre presunti responsabili sono stati arrestati. I colpi esplosi, hanno colpito la carrozzeria della Fiat Croma di proprietà della zia di Potenza e rotto il lunotto posteriore dell’auto di un vicino di casa. Le indagini sono condotte dal Commissariato di Nardò e la Squadra mobile di Lecce.