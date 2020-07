Ciclocross, sarà Lecce ad ospitare il campionato italiano nel 2021

LECCE - Il campionato italiano di ciclocross 2021 si svolgerà a Lecce. Lo ha deciso il Consiglio federale della Federazione Ciclistica italiana, sarà il primo evento di ciclismo dell’anno solare, come ha sottolineato Giuseppe Calabrese, presidente regionale Fci.

«Ancora un punto a favore della strategia di promozione del territorio - commenta l’assessora al Turismo, Loredana Capone - messa in atto dalla Regione di intesa con le associazioni e le federazioni sportive e tutti i comuni del territorio. L’evento, per il suo carattere di elevata qualità sportiva, organizzativa e di attrattività turistica e territoriale, rientra, infatti appieno nelle azioni strategiche attuate in ambito turistico e culturale di destagionalizzazione, promozione e valorizzazione del territorio e sviluppo del prodotto turistico sportivo, pertanto potrebbe rientrare tra i grandi eventi che la Puglia individua quali vettori di promozione territoriale ed attrazione del pubblico». «Ospitare il campionato italiano di questa disciplina affascinante, fatta di fatica, sudore, ostacoli da superare, velocità - commenta il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini - ci gratifica, e ci impegna dare il meglio perché tutto riesca nel migliore dei modi»