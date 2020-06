Lecce, scoperto market della droga con eroina e cocaina: sequestrate 3 pistole

MONTERONI - A Monteroni di Lecce i carabinieri della Compagnia leccese hanno arrestato in flagranza di reato il 35enne Giuseppe Alessandro Ciminna per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di armi da sparo alterate.

I militari operanti, dopo un servizio di osservazione, hanno fatto irruzione nella sua abitazione e, dopo una scrupolosa perquisizione, hanno trovato oltre un chilogrammo di eroina e oltre mezzo chilo tra cocaina e marijuana. Non solo. L'uomo aveva anche settemila euro in contanti (quasi sicuramente provento della losca attività) e due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la preparazione delle dosi.

Nel corso della perquisizione sono state rinvenute anche tre pistole con relativo munizionamento. Lo stupefacente è stato sequestrato e sarà sottoposto ad analisi di laboratorio. Il 35enne, invece, è stato trasferito in carcere