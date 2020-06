Galatone, bruciate altre 2 auto nel cuore della notte

GALATONE - Altri due mezzi dati alle fiamme e seconda notte di roghi a Galatone: ad andare a fuoco, dopo le due auto della sera precedente, una vettura e una motoape, quest’ultima appartenente alla vittima di un tentato omicidio avvenuto alcuni anni fa. I carabinieri indagano per verificare eventuali collegamenti tra tutti gli episodi, mentre in paese crescono paura e preoccupazione.

I due roghi della notte tra lunedì e martedì sono divampati tra le 3 e le 4 ed hanno interessato una Skoda Octavia di proprietà di un artigiano, parcheggiata in via Colitta, e, successivamente, una motoape che era posteggiata nella zona del Crocefisso. Sul posto, per domare entrambi gli incendi, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli.

La motoape, come si diceva, apparteneva a un giovane del posto, Marco Caracciolo, che nel 2012 fu raggiunto da quattro alcuni colpi d’arma da fuoco all’addome all’esterno di un bar del paese. Per quell’episodio, cinque persone furono condannate. Le indagini sugli incendi sono in mano ai carabinieri della stazione cittadina e della compagnia di Gallipoli. Bisognerà chiarire alcuni aspetti fondamentali: innanzitutto se i due roghi siano di natura accidentale o se, invece, siano scoppiati per mano di qualcuno; poi, se siano in qualche modo collegati tra di loro. E, terzo aspetto, se ci siano dei collegamenti con gli incendi che, sempre a Galatone, sono scoppiati la notte precedente ai danni di una Ford Focus di un geometra del posto e di un’altra auto dello stesso modello, entrambe parcheggiate in via Montescuro.

Si spera, dalle registrazioni di eventuali telecamere installate nelle zone dei roghi, di ricavare elementi utili alle indagini. Altre informazioni importanti potrebbero arrivare dall’ascolto dei proprietari dei mezzi dati alle fiamme. È sicuramente singolare il fatto che in due notti vengano distrutti dal fuoco ben quattro mezzi: per questo gli investigatori stanno indagando a 360 gradi per comprendere se tutti gli episodi siano figli della stessa mano o, comunque, se siano in qualche modo collegati tra di loro. In paese, intanto, cresce la preoccupazione per l’escalation dei preoccupanti avvenimenti.