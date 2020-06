Salento, 15enne in bici investito da un’auto: operato alla testa. È grave

LECCE - E' attualmente ricoverato in prognosi riservata al "Vito Fazzi" di Lecce. Un ragazzino di 15 anni ieri sera , a Guagnano, stava tornando a casa in bicicletta. Lungo la strada che porta a Villa Baldassarri si e' scontrato con un'auto guidata da un ventenne. Il giovane, nell'impatto, ha riportato un grave trauma cranico ed e' stato subito trasportato in ospedale. Nella notte e' stato sottoposto ad intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi ma non corre pericolo di vita. I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.