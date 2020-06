Ugento, brucia auto maresciallo Polizia Locale: indagano i cc

L’auto privata di un maresciallo capo della Polizia Locale di Ugento, nel Leccese, è andata distrutta in un incendio divampato la notte scorsa nel parcheggio di un supermercato, rimasto lievemente danneggiato dalle fiamme. I Carabinieri indagano sull'accaduto e al momento l'ipotesi del dolo, seppur non confermata, resta la più probabile.

Il maresciallo, responsabile del servizio operativo e dei controlli al commercio, aveva parcheggiato la sua Skoda Superb vecchio modello nel parcheggio del supermercato di via Goldoni, dove nella si è sviluppato l’incendio. Le fiamme sono state spente dall’intervento dei Vigili del fuoco. Gli inquirenti considerano fondamentale la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza che si trovano nella zona e che i Carabinieri hanno acquisito.