Coronavirus, ecco gli orrori della rsa di Soleto. La Regione: «Chiudere»

Nella Rssa «La Fontanella» di Soleto c’erano «ospiti riversi per terra e sporchi di propri escrementi, madidi di urine maleodoranti e stantie, visibilmente disidratati, affamati e alcuni con piaghe da decubito non trattate da diversi giorni», e «ospiti con patologie neuropsichiatriche in evidente stato di agitazione psicomotoria». Il principale focolaio di covid acceso in Puglia in una residenza per anziani era, insomma, una clinica degli orrori, una struttura che a fine marzo si presentava «totalmente priva di personale» e che ieri la Regione ha deciso di far chiudere. Dopo 23 morti e 120 contagi tra pazienti e dipendenti, e con enormi sofferenze causate ai 90 anziani ospiti e ai loro familiari.

