Magico Salento, nel porto di Castro le barche non galleggiano, volano

LECCE - In Salento avvengono magie: l'acqua così cristallina permette alle barche non solo di galleggiare, ma di volare. Lo dimostra lo scatto diventato virale sui social di Cirino Carrozzo, che immortala il meraviglioso mare di Castro. La foto ha fatto il giro del web portando in lungo e in largo la bellezza della Puglia in questo periodo di chiusura forzata.