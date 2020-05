Lutto nella politica salentina: addio all'onorevole Gorgoni, aveva 86 anni

LECCE - E’ morto la scorsa notte, a 86 anni, Gaetano Gorgoni: esponente del Partito repubblicano, è stato amministratore pubblico, deputato e sottosegretario ai Lavori pubblici. Gorgoni è morto nella sua casa a Cavallino, comune di cui è stato sindaco dal 1992 al 2006.

IL CORDOGLIO DELLA POLTIICA - «Con la scomparsa di Nini Gorgoni la politica salentina perde un riferimento importante, un uomo delle Istituzioni. Una vita politica che lo ha visto per molti anni con ruoli di grande prestigio a livello nazionale in Parlamento e nel governo e successivamente caratterizzata dal suo impegno di amministratore locale e dal grande amore per la sua Cavallino. Da sindaco ha cambiato il volto del suo Comune facendolo diventare uno dei centri più importanti della provincia di Lecce. Per questo mi addolora ancor di più non poter essere in questi momenti vicino alla moglie, a Bruno ed ai familiari, anche per un antico e reciproco rapporto di stima ed affetto personale e familiare mai venuto meno negli anni. Questa drammatica situazione che viviamo non ci consente di poterlo salutare come avrebbe meritato. Ma, appena possibile, sarà giusto e doveroso farlo». Lo afferma in una nota l'europarlamentare pugliese Raffaele Fitto esprimendo cordoglio per la morte di Gaetano Gorgoni, esponente del Partito repubblicano, ex amministratore pubblico, deputato e sottosegretario ai Lavori pubblici.

«Sono vicino alla famiglia dell’onorevole Gaetano Gorgoni in questo momento di dolore e alla comunità di Cavallino, che piange la scomparsa di un uomo pubblico che ha dedicato impegno, passione, capacità politiche e amministrative alla sua terra. La biografia politica dell’onorevole Gorgoni ci mette di fronte alla scomparsa di un protagonista assoluto della vita politica salentina e pugliese. Tra i tanti e prestigiosi incarichi istituzionali da lui ricoperti, mi piace sottolineare quello di consigliere comunale a Lecce, un impegno al quale approdò dopo essere stato parlamentare e sottosegretario di Governo, considerando, evidentemente, l’impegno nelle istituzioni locali e la prossimità al territorio d’origine meritevole della massima considerazione». Lo afferma il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in una nota di cordoglio per la morte dell’onorevole Gaetano Gorgoni.

«Sta in questa attenzione al territorio, alla propria gente, al consenso della propria comunità - aggiunge - prima che ai fasti della carriera politica, la misura della eredità di Gaetano Gorgoni e della generazione politica della quale egli è stato degno rappresentante, alla quale ogni amministratore del presente guarda con rispetto».

Anche il governatore Emiliano ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Gorgoni: “Sono vicino alla famiglia Gorgoni e all’intera comunità di Cavallino per la scomparsa dell’onorevole Gaetano Gorgoni. Se ne va un uomo e un politico dall’indiscusso valore umano e professionale. Gentiluomo e politico appassionato. Ricorderò la cortesia, il garbo e la gentilezza che manifestava nelle occasioni pubbliche nelle quali capitava di incrociarsi. Un validissimo rappresentante di quella generazione di “politici di razza” che al rispetto dei valori universali sapeva unire un sincero amore per la propria terra. Sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità di Cavallino”.