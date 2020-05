Lecce, utilizzavano falsi buoni spesa per emergenza Covid: denunciati 3 truffatori

LECCE - Agenti della Squadra Mobile di Lecce hanno denunciato tre salentini di 41,45 e 48 anni per ricettazione, truffa, falsificazione e spendita di moneta falsa, sostituzione di persona.

Nelle loro abitazioni i poliziotti hanno recuperato diverse decine di buoni spesa falsi del valore di alcune migliaia di euro. Inoltre, nel deposito di proprietà del 48enne, sono stati rinvenuti moltissimi blocchetti che invano l’uomo, vistosi scoperto, aveva tentato di distruggere bruciandoli.

Nel corso della stessa perquisizione sono stati sequestrati alcuni documenti denunciati come smarriti e adoperati per l’utilizzo dei buoni spesa. L’indagine è partita dalla denuncia dei gestori di alcuni esercizi commerciali della città, dove si era verificata la spendita di falsi buoni spesa emessi per l’emergenza Covid dal Comune di Lecce.