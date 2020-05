Gallipoli, anziano in bici viene investito da un camion: morto 79enne

LECCE - Un anziano ciclista è morto all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove era stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito da un camion mentre con la sua bicicletta si trovava nei pressi dello svincolo per la strada statale 101 a Gallipoli. La vittima è Antonio Caggiula, 79enne di Gallipoli.

Alla sua identificazione i carabinieri intervenuti sul posto, sono arrivati solo dopo qualche ora perché l’anziano non aveva con sé documenti d’identità. Il conducente del camion, un 49enne di Novoli, che si è subito fermato per soccorrerlo, è stato indagato per omicidio stradale.