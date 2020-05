Prima notte della «fase 2» a spacciare: 4 arresti a Nardò, anche un minore

Dopo neanche 24 ore dal cosiddetto avvio della fase 2, i carabinieri di Nardò (Le) hanno arrestato quattro giovanissimi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso. Si tratta di un 17enne e tre maggiorenni, Marco Alemanno, 25 anni, Ilario Toma, 30, e Giulia Martina, 20 anni, tutti del posto e già noti alle forze dell'ordine. Il blitz è scattato in nottata: due dei quattro hanno tentato di scappare fuggendo sulle tettoie dell'abitazione in cui i carabinieri sono intervenuti, ma sono stati acchiappati. In una borsa avevano 29 grammi di cocaina, 57 di marijuana, 43 di hashish e ben 2530 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sequestrato: i 3 maggiorenni si trovano ai domiciliari, il minore sarà condotto in un centro di prima accoglienza.