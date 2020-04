Nardò, emergenza Covid: scuole sono chiuse, ma il Comune assume autisti scuolabus

LECCE - Le scuole sono chiuse, ma il comune di Nardò assume nuovi conducenti di mezzi scolastici per l'anno in corso. Lo denunciano in una nota sette consiglieri comunali di opposizione, Carlo Falangone, Paolo Arturo Maccagnano, Giancarlo Marinaci, Roberto My, Daniele Piccione, Lorenzo Siciliano e Antonio Vaglio.

«Tutto nasce - spiegano gli esponenti di minoranza - dalla singolare decisione messa nero su bianco lo scorso 7 aprile, quando con una determina» il Comune «ha previsto per il bimestre 9 aprile-10 giugno di quest’anno l’assunzione tramite agenzia di lavoro interinale di cinque conducenti di scuolabus. Sembrava finita qui ma una settimana dopo, il 14 aprile, con un’altra determina» di un altro dirigente «si è proceduto con l'assunzione di altri due autisti di scuolabus con temporanea destinazione a servizi di portierato». «Si ignorano i motivi - dichiarano i consiglieri - che spingono Palazzo Personè ad assumere conducenti di mezzi scolastici fermi in garage poiché tale servizio ad oggi è sospeso in tutta Italia per l’emergenza sanitaria in corso e le lezioni non riprenderanno di certo a breve». I sette consiglieri annunciano la volontà di presentare un esposto alla Procura di Lecce e alla Corte dei Conti.