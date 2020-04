Lequile, a 2 anni ustionato dall'olio bollente in faccia: bimbo ricoverato a Brindisi

Poteva finire in tragedia la serata di ieri, dove a Lequile (Le) un bambino di due anni è rimasto gravemente ustionato perché gli è caduto dell'olio bollente sul viso. Il piccolo è stato subito soccorso dai genitori e trasportato con ustioni di secondo grado all'ospedale Perrino di Brindisi, al Centro Grandi Ustionati. Il piccolo è stato ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri.