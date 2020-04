Lecce, spesa a portata di clic: le botteghe battono la grande distribuzione

Lecce conferma la sua vocazione per il servizi e il commercio, anche in tempi di lockdown totale. Con punte di eccellenza. La capitale del barocco è infatti ogni giorno attraversata da un viavai di fattorini e commercianti che raggiungono centro e periferia per le consegne a domicilio. Permettendo a single e famiglie di rispettare in maniera ortodossa i divieti imposti dal decreto Conte senza per questo patire grandi disagi. Almeno per i generi di prima necessità, ma non solo.

7Di grande ausilio, il link messo a disposizione ad inizio «quarantena» dal Comune di Lecce, http:\\bit.ly\consegneadomiciliolecce: una lista di tutte le attività che effettuano la consegna a domicilio che viene continuamente aggiornata ed implementata con nuovi servizi e negozi. Farmacie, parafarmacie, commercio al dettaglio di articoli ortopedici, supermercati e discount, venditori di prodotti surgelati. Ed ancora ristoranti, gastronomie e pizzerie per consegne, tabacchi, articoli di profumeria e igiene personale, materiale elettrico ed informatico, ottici, erboristerie, persino commercio al dettaglio per gli animali domestici. Una lista variegata che permette di ricevere comodamente a casa un gran numero di servizi e prodotti.

«Abbiamo aumentato le consegne di oltre il 60 per cento da quando è scoppiata l’emergenza Covid 19», dice Giacomo Liaci, di Agrofattorino.com. Un sito di e-commerce semplice da consultare e accattivante, con un catalogo di prodotti interminabili, tra cui anche il cesto alimentare #celafaremo stracolmo di alimenti gourmet, carrello virtuale e pagamento elettronico: così frutta e verdura fresche e molto altro arrivano a casa in poche ore, a bordo di un coloratissimo Ape e con un semplice click. Giacomo è aiutato quotidianamente dai suoi collaboratori, tra cui Mirko che risponde incessantemente al cellulare, tutti indaffaratissimi nel far fronte ad una mole ormai vertiginosa di richieste.

E mentre la grande distribuzione non sempre sta riuscendo a garantire un servizio a domicilio di qualità, le piccole botteghe e attività stanno coccolando i clienti con servizi davvero eccellenti. Vivendo così un momento di riscatto. È il caso de «La Dispensa - negozio di vicinato», di Paolo Portulari, una bottega con prodotti di qualità che sta registrando un boom di richieste. «Si fa fatica a stare dietro agli ordini ma è una grande soddisfazione poter offrire un servizio di prima necessità in un momento così drammatico», dice Portaluri.

Scorrazza per la città con i pacchi delle consegne anche Marco Colucci, counselor e titolare di una delle erboristerie storiche di Lecce, «La Magnolia», gestita con il marito Luigi Ruggeri. «Le vendite dell’erboristeria proseguono con la consegna a domicilio - spiega Marco - Assieme a Luigi avevamo da poco ingrandito la nostra attività attivando un centro per i massaggi e per l’ascolto psicologico. Purtroppo temiamo che questa emergenza possa lasciare nelle persone la diffidenza del contatto con gravi ripercussioni per tutta una serie di attività tra cui quella dei centri benessere e massaggi. Quanto al counseling - prosegue - il servizio è quanto mai necessario ma c’è ancora una certa ritrosia delle persone nel chiedere aiuto. Ed è un peccato perché ora più che mai abbiamo bisogno di un supporto psicologico».