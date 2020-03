Lecce, cc arrestano in flagrante giovane con marijuana e 395 euro in contanti

Ieri mattina, lunedì 30 marzo, i militari di Lecce hanno arrestato un 25enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di 81 grammi di marijuana e 395 euro, insieme al materiale per il confezionamento. Tutto è stato sequestrato. Il giovane si trova ai domiciliari nella sua abitazione.