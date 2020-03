Coronavirus, 31 contagiati in Rsa a Soleto, sindaco: «Ora in mano alla Asl, c'è angoscia»

È stato necessario l'intervento della Asl per rimpiazzare il personale in quarantena nella struttura riabilitativa Le Fontanelle di Soleto (Le). Sono 31 in tutto le persone risultate positive al Coronavirus nella Rsa, di cui alcune decedute, alcune ricoverate in ospedale, e altre ancora lì, nella struttura sigillata. Lo ha reso noto poche ore fa il sindaco della città Graziano Vantaggiato, in un video sui social. Molti tra i contagiati sono asintomatici, fortunatamente, non hanno febbre né complicazioni, e l'augurio è che la situazione rimanga così. La struttura - ricorda il primo cittadino - ora è completamente gestita dalla Asl, come un reparto di infettivi, ed era un'eccellenza della comunità. Proteste anche da parte di Vantaggiato sul modo in cui l'Azienda Sanitaria Locale sta gestendo la comunicazione: «I parenti hanno il diritto di sapere come stanno i familiari. Fuori dalla struttura c'è angoscia. Mi raccomando restate a casa»