Soleto, pericolo focolaio in casa di riposo: anziani rimasti soli per 48 ore

SOLETO - Rischio focolaio in una casa di riposo di Soleto dove, dopo il decesso nei giorni scorsi di un’anziana positiva al Covid 19, risultano contagiati altri 8 anziani, tre dei quali ricoverati in ospedale, e quattro operatori in quarantena nelle loro abitazioni. Il resto degli operatori socio sanitari che erano in servizio presso la struttura, circa una settantina, sono stati messi anche loro in isolamento a casa, tutti al momento asintomatici. Per 48 ore gli oltre 80 anziani ospitati nella Rsa «La Fontanella» si sono trovati, di fatto, senza personale che li potesse assistere.

I cinque anziani contagiati sono stati isolati in un’altra ala della casa di riposo. Il sindaco Graziano Vantaggiato ha firmato un’ordinanza per reclutar 30 unità lavorative, tra infermieri, medici e Oss, intimando all’Asl Lecce di far fronte all’emergenza prendendo in mano le redini delle gestione della struttura privata, gestita da una società.

«Stiamo facendo di tutto per far ritornare la situazione alla normalità - spiega il sindaco Vantaggiato -. L’Asl Lecce ha già provveduto ad inviare una decina di Oss che dormiranno stasera nella struttura e domani dovrebbero arrivare altre unità. Sto cercando di tranquillizzare i familiari degli anziani ospitati che non vedono i loro cari dal 7 marzo scorso. Sto inviando loro delle foto su WhatsApp, e dove posso li faccio parlare al mio cellulare».