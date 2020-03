Coronavirus, Sappe Puglia: «Da 7 giorni poliziotte penitenziarie leccesi aspettano esito tampone»

LECCE - Da una settimana le poliziotte penitenziarie in servizio nel carcere di Lecce, dal 13 marzo in quarantena domiciliare obbligatoria dopo il caso positivo di coronavirus di una detenuta, attendono l’esito del tampone. Lo denuncia Federico Pilagatti, segretario del Sappe, sindacato autonomo polizia penitenziaria, che «ritiene vergognoso quanto accaduto e presto presenterà una denuncia alle autorità competenti, poiché è inaccettabile che prima si costringano i poliziotti a lavorare senza alcuna protezione, e poi ci si disinteressi della loro sorte».

In una nota, il segretario ricorda che il 13 marzo ad una detenuta che era in carcere a Lecce da alcuni giorni è stato diagnosticato il contagio da coronavirus e la donna è stata ricoverata in ospedale. Le 12 poliziotte e tre agenti uomini venuti a contatto con la detenuta sono stati messi in quarantena domiciliare e sottoposti a tampone il 19 marzo, sei giorni dopo. Ad oggi, denuncia Pilagatti, «non conoscono a loro situazione sanitaria, poiché non hanno ricevuto ancora alcun esito». Il segretario del Sappe ricorda, inoltre, di aver «chiesto al capo della protezione civile pugliese e alle Asl di effettuare il tampone a tutti i poliziotti penitenziari in servizio nelle carceri della regione», denunciando «nessuna prevenzione, nessuna dotazione adeguata di dpi per consentire ai poliziotti di lavorare con più sicurezza anche nell’interesse dei detenuti».