Fuori casa senza motivo: oltre 150 denunciati in due giorni in tutto il Salento

Sono ben 151 le persone denunciate nei soli due giorni del 23 e 24 marzo scorso, per violazione del decreto che impedisce di spostarsi dalla propria abitazione senza un motivo valido, per le misure di contenimento contro il Coronavirus. I controlli a tappeto dei carabinieri non hanno impedito il fioccare di denunce su denunce in tutto il territorio, dal capoluogo al capo di Leuca. A Lecce città ben 23 persone erano fuori casa senza una giustificazione, e sono state denunciate. Stessa storia a Campi Salentina, dove i carabinieri nei comuni di loro competenza hanno denunciato 32 persone, a Maglie (18), e più a sud, a Tricase (11) e Casarano (43). Sulla costa jonica a Gallipoli sono stati denunciati in 24.

(foto Vece)