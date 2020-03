Le bellezze di Lecce su Rai1 con Linea Verde Life, ultima puntata registrata prima dello stop Coronavirus

Questa settimana Linea Verde Life, in programma sabato 28 marzo alle 11.50 su Rai 1, fa tappa a Lecce. Marcello Masi e Daniela Ferolla accompagneranno gli spettatori alla scoperta del capoluogo salentino e del suo territorio. Un viaggio che partirà dalla pietra leccese che si trasforma in oggetti di design, proseguendo con il racconto di ricerche innovative che creano nuovi materiali per migliorare la nostra vita, dalla lotta alle zanzare tigre a soluzioni per salvare i mari dal petrolio. Si scoprirà come ci si prende cura di un’area marina protetta, unendo sostenibilità ambientale, controllo del territorio e sostegno all’attività dei pescatori, rendendoli parte attiva nella tutela del mare.

Spazio anche al racconto del sogno di un ragazzo che ha trasformato il suo amore per gli animali in un lavoro, ed un progetto che punta a rafforzare la biodiversità e il benessere delle sue galline. E poi un tuffo nelle botteghe tipiche, tra taralli, puccia, pizzi e tanti dolci. Spazio anche a una delle ricette più rappresentative del territorio, con Federica De Denaro.