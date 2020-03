Coronavirus in Salento, 7 sindaci chiedono stop a cantieri Tap

LECCE - Sette sindaci del Salento chiedono al Prefetto di Lecce la sospensione dei lavori in corso nei cantieri per la realizzazione del gasdotto Tap che trasporterà gas naturale dalla regione del Mar Caspio in Europa, con approdo a Melendugno (Lecce).

In una nota, i sindaci di Melendugno, Lizzanello, Calimera, Martano, Vernole, Corigliano d’Otranto e Castrì chiedono alla prefetta Maria Teresa Cucinotta, l’immediata sospensione delle attività lavorative presso i cantieri attivi per la realizzazione del gasdotto Trans Adriatic Pipeline e dell’interconnessione Snam. «Questo al fine di accertare - si legge nella nota - l’applicazione delle misure previste dalle ultime stringenti normative emergenziali e al fine di attenuare il rischio di propagazione del contagio da Covid-19 attraverso l'attività posta in essere nei cantieri».