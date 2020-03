Covid 19, otto siciliani in vacanza in Salento: denunciati

Quattro coppie di turisti siciliani provenienti da Noto (Siracusa) sono stati fermati e controllati dalla Polizia in Salento, a Sant'Isidoro, marina di Nardò, nell’ambito dei controlli sull'emergenza coronavirus. Gli otto sono risultati essere quasi tutti pregiudicati. Nei loro confronti è stata avviata la procedura per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno nella città di Lecce e sporta denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.