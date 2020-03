Xylella, firmato decreto interministeriale: in arrivo 300 milioni di euro

LECCE - Coldiretti plaude al piano straordinario per la rigenerazione olivicola nel Salento e chiede tempi stretti per i decreti attuativi.

Dopo le osservazioni dell’Unione europea, è stato firmato il Decreto interministeriale con cui viene data attuazione al “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia“, che destina 300 milioni di euro al Salento.

«Dare immediata e piena attuazione al piano con decreti attuativi e bandi ad hoc - commenta Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia - si tradurrebbe in una boccata d’ossigeno essenziale per le aziende agricole e gli agriturismi che stanno affrontando l’ennesima crisi economica a causa del Coronavirus. Il Piano di rigenerazione per l’area infetta del Salento - spiega - assegna maggiori risorse agli agricoltori con gli interventi compensativi sulle calamità naturali e sulla sottomisura 5.2 del Piano di sviluppo rurale e raddoppia i fondi a disposizione dei frantoi per consentire un’adeguata ripartenza e non è ipotizzabile alcun ritardo o rinvio, perché il Salento - ricorda - ha già pagato a caro prezzo gli anni di errori, incertezze e scaricabarile nella gestione della malattia».

I dati di Coldiretti illustrano il disastro, con milioni di ulivi secchi, frantoi svenduti all’estero e ben 5mila posti di lavoro persi nella filiera dell’extravergine di oliva.

«Abbiamo bisogno di un impegno risoluto per salvare la filiera dell’extravergine – chiede Muraglia - consentendo agli agricoltori di espiantare e reimpiantare sburocratizzando le procedure così come previsto dal Decreto Emergenze, sostenendo i frantoi salentini in grave crisi di liquidità e accompagnandoli nel percorso di dismissione parziale o totale degli impianti e nella riconversione eventuale delle attività. Gli agricoltori - conclude - hanno bisogno di ricostruire il proprio futuro imprenditoriale, anche attraverso la diversificazione colturale».