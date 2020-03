Coronavirus in Salento, udienze rinviate sino al 14 marzo

LECCE - La Corte d’Appello di Lecce con i capi di tutti gli uffici giudiziari, e con l’adesione dell’ordine degli avocati, in considerazione della positività al test del Coronavirus di un avvocato di Melendugno, ha disposto la sospensione dal 9 al 14 marzo di tutte le attività ordinarie che comportino affluenza di pubblico e di utenza negli uffici del distretto compreso quello del Giudice di Pace di Lecce e della Provincia, per permettere la sanificazione di tutti gli ambienti. E’ stato disposto inoltre che i magistrati rinviino di ufficio nello stesso periodo, le udienze civili e penali non urgenti ad eccezione di quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre un grave pregiudizio alle parti.