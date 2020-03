Campi Salentina, molotov contro auto del sindaco. Emiliano: non si arrenda

Attentato intimidatorio la notte scorsa a Campi Salentina dove è stata lanciata una bottiglia molotov contro l’auto del sindaco del comune, Alfredo Paolo Fina. L’auto era parcheggiata nel recinto del giardino dell’abitazione del primo cittadino.

A dare l’allarme poco prima delle 3 è stato un ragazzo che si apprestava a far rientro a casa dal lavoro. Il sindaco a quell'ora dormiva. In casa con lui c'erano la moglie e le due figlie. Svegliato dal suono insistente del campanello, una volta uscito fuori casa ha cercato di domare l’incendio con la pompa utilizzata per innaffiare il giardino. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri.

Eletto lo scorso 29 maggio in una lista civica 'Idea per Campì, espressione sia del centrosinistra che del centrodestra, Fina ha riferito di non sapersi spiegare quanto accaduto.

Solidarietà da parte del Governatore Emiliano da parte sua e di tutta la giunta. «invito il sindaco a continuare la sua attività istituzionale con il rigore e l’impegno di sempre - ha scritto Emiliano su Fb - Tutta la Puglia è pronta a schierarsi al suo fianco e al fianco di tutti i sindaci e gli amministratori che, ogni giorno, operano e lavorano nel segno della legalità».