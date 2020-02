Il Premio Barocco torna a Lecce, al Teatro Apollo, con Giorgino e Luisa Corna

Il Premio Barocco torna nella città di Lecce, dove è stato ospitato dal 2007 al 2010, e si trasferisce da Gallipoli, città in cui la kermesse è nata e si è tradizionalmente tenuta. L’edizione 2020 del Premio, istituita nel 1969 da Fernando Cartenì per omaggiare personalità del mondo dello spettacolo, dell’arte, o che si sono distinte nell’ambito della solidarietà, si terrà il 23 maggio nel teatro Apollo del capoluogo salentino. L’annuncio è stato dato questa mattina nella conferenza stampa di presentazione della 51esima edizione del Premio che per il quinto anno consecutivo sarà presentato dal giornalista Rai Francesco Giorgino che questa volta sarà affiancato dalla showgirl Luisa Corna.

«Il Premio Barocco - sottolinea Giorgino che, come Luisa Corna, non ha partecipato all’incontro ma ha inviato una nota - è cultura. È musica, cinema, televisione, danza, giornalismo e conoscenza. La conoscenza assurge a paradigma e a mappa concettuale in un tempo, come quello che stiamo vivendo, in cui tutto sembra perdere di consistenza davanti a disegni individualistici». «Ricordo ancora con entusiasmo la mia ultima conduzione proprio nella splendida Lecce - spiega Corna - e dalla cornice del magico teatro Apollo ritorno con gioia a vivere nuovamente questa gratificante esperienza dedicata all’eccellenza italiana».

Anche l’assessore comunale al Turismo, Paolo Foresio, evidenzia di essere «molto felice che un Premio così prestigioso torni a Lecce. Ad accoglierlo sarà il nostro Teatro Apollo, la casa culturale dei leccesi, e sono certo che la serata sarà ricca di momenti da ricordare».