Fuori strada con la moto: muore una donna in Salento

SAN DONATO DI LECCE - Un tragico incidente in moto è costato la vita a Deborah Taurino, quarantaduenne originaria di San Donato di Lecce, trasferitasi dal 2006, con il marito Dario Coroneo, a Motta Visconti, in provincia di Milano. Il drammatico evento si è verificato domenica pomeriggio intorno alle 17, quando in sella alla moto, guidata dal marito, percorrendo la strada statale 526, meglio conosciuta come “Bereguadina”, all’ingresso di Motta Visconti, il motociclo è sbandato finendo la sua corsa nel canale adiacente. Sul posto , allertati da alcuni automobilisti, sono intervenuti l’elisoccorso, due ambulanze e i carabinieri. Purtroppo, per la sfortunata salentina non c’è stato nulla da fare, ed è deceduta per le gravi ferite riportate nella caduta, mentre per il marito si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice giallo. Nel giro di poche ore la notizia è arrivata a San Donato di Lecce, dove vivono i genitori dei due giovani che si erano trasferiti in Lombardia nel 2006 e avevano avviato una importante attività nel settore della ristorazione. Deborah Taurino, oltre al marito, lascia anche due figli maschi, rispettivamente, di 10 e 14 anni anni. Per quanto riguarda la data delle esequie, ancora nulla è trapelato, in quanto la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, prima di essere consegnata ai familiari. Con ogni probabilità, i funerali dovrebbero essere celebrati nella giornata di mercoledì nel comune di residenza.

Profonda commozione ha destato a San Donato l’immane tragedia, dove il sindaco Alessandro Quarta è in contatto con i familiari per fornire loro ogni tipo di supporto. «La nostra città purtroppo ancora una volta piange la tragica dipartita di una nostra figlia - dichiara il primo cittadino - strappata improvvisamente e prematuramente alla vita e agli affetti più cari. In questo triste momento tutta la comunità - conclude – si stringe ai familiari».