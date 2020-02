Porto Cesareo, s'inaugura uno sportello antiviolenza per le donne

Uno sportello aperto al cuore delle donne. Quelle che vivono momenti difficili, delicati, cadenzati dalla violenza fisica e psicologica. A Porto Cesareo sarà inaugurato sabato alle 17, “Ascolto Donna”, la “casa” delle donne in difficoltà. Un progetto realizzato dal comune di Porto Cesareo, settore Servizi sociali, in collaborazione con il centro antiviolenza Il Melograno della Cooperativa San Francesco, nell’ambito territoriale di Nardò, finalizzato a offrire ascolto, sostegno, supporto psicologico

e una serie di servizi con l’ausilio di esperti e in totale privacy.

L’iniziativa sarà presentata nell’auditorium dell’I.C. di Porto Cesareo, alla presenza della coordinatrice de Il Melograno Anna

Moschettini, dell’assessore ai Servizi Sociali di Porto Cesareo Silvia Tarantino, e della responsabile di settore Maria Antonietta Giaccari. Durante la serata, andrà in scena lo spettacolo teatrale “10, 100, 1000…scarpette rosse!”, della compagnia Li Sichigliati.

Lo sportello sarà aperto ogni martedì dalle 10 alle 12. È inoltre attivo h24 sette giorni su sette, il numero gratuito di emergenza 328.8212906, per segnalazioni e richieste di aiuto.

«Parlare di violenza sulle donne si deve, il più possibile – commenta Silvia Tarantino -. Le cronache ci consegnano ogni giorno una situazione da allarme rosso che va contrastata con i mezzi adeguati. Fornire ascolto, supporto, aiuto alle donne in difficoltà, mappare la situazione reale di ogni singola realtà, è fondamentale per combattere il fenomeno».