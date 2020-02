Maglie, resa invalida da botte del marito e allontanata dal figlio. Giannone a Bonafede: «Vigili sul caso»

LECCE - La deputata del Gruppo Misto, Veronica Giannone, ha depositato un’interrogazione al Guardasigilli chiedendo un’ispezione urgente sulla vicenda della mamma di Maglie, allontanata da suo figlio che ora vive col padre in una comunità salentina. «Una madre - spiega la parlamentare -, resa invalida dalle botte del marito, nel pieno possesso della responsabilità genitoriale, che non può più vedere suo figlio di 7 anni, se non 2 volte a settimana per poche ore!».

«Vorrei capire - rileva - in che modo un bambino possa recuperare un rapporto genitoriale, utilizzando solo la forza e senza ascoltare quanto ha da esprimere, senza rispettare la sua volontà, arrecandogli un trauma che porterà con sé per sempre, privandolo della sua casa, dei suoi amici e della sua mamma, con cui ha sempre vissuto e con la quale vuole vivere!».

«Ho invece appreso dalla stampa» - conclude Giannone - «che nonostante sul padre ci siano ben tre pendenze penali per violenza domestica e stalking e il bambino è terrorizzato dalla figura paterna, all’uomo viene concesso di vivere tranquillamente con il figlio in una comunità di Lecce».